Forks Middle School Honor Roll Q2

Published 1:30 am Thursday, March 5, 2026

** DENOTES 4.0 GPA **

GRADE 5 QUARTER 2

KARSTEN J. ARMER

KEEGAN S. BAKER

TITAN J. BLEVINS

ETHAN E. CELUSTA **

JACQUELYNN CENDEJAS

VALERIA E. CENDEJAS-GUEVARA

EMBER C. CONDRY

AUBREY A. DILLEY

ALEXANDER R. ECHEITA **

ALMA G. FERREYRA CONTRERAS

SCOTTIE E. FLETCHER

WAVERLY G. FLETCHER

HAZEL G. GORBETT

ZION R. HAGANS-HAMILTON

NOLAN O. HUELSDONK

DREW R. JOHNSON

KORBEN R. MARCOZZI

WILLIAM A. MATIAS ORTIZ

MICAH M. MILLER JR

KAIRI D. OKAZAKI

DEIBIS B. PEREZ MARTIN

KALENA D. POLITTE

BRAXTON S. ROMBERG

HARPER M. SCHMITZ **

REED R. WEEKES

GRADE 6 QUARTER 2

AVALYNN H. BLEVINS

CALLIE A. BURNS

KENDRA N. CAMACHO

MARJORIE J. CORTEZ VAZQUEZ

HAYDEN S. DAVENPORT

SOPHIE J. DAVIS

JAY F. GAEDTKE

MARISOL GARCIA LOPEZ

GRACE HAMMER **

HOWARD G. HOSKINS

SAWYER A. HUGGINS

REAGAN A. HULL

NATHANIEL L. KERR

NEVAEH C. KONOPASKI-LOPEZ **

GABRIEL M. LEASK

VILMA N. MARTIN MENDOZA

EVA NICOLE H. NEWMAN

ANGELICA M. OROZCO

HENER A. PABLO CALMO

SNEHA C. PATEL

BJORN F. PETERSON

ANITA M. PILATTI

ALICE N. RASMUSSEN

KATHLEEN RESENDIZ

KAROLINA M. SALAZAR

KAILEY R. SALLEE

LOGAN A. SLOAN

WYATT J. STONEBREAKER

GRADE 7 QUARTER 2

WYATT C. BECHTOLD

HARPER A. BEUTLER

AMARILIS L. CALMO CRUZ

KINZIE L. DANIELS

COLTON R. DEVENNY

AUTUMN R. DOMINGUEZ

NORAH J. ENGES

ESTRELLA M. ESCALANTE HERNANDEZ

ORRYANNA M. GONZALEZ

MALCOLM G. HAGANS-HAMILTON

GAGE B. HAUGH

KA’TARRA-LEE J. JACKSON

ALEXANDRIA A. LEASK

ALEXANDRIA R. LOPEZ

ANA B. MARTIN LORENZO

DANY O. ORTIZ LORENZO

KITARA A. SCHMID

THOMAS C. SORENSEN

WAYLON E. THIEL

AALIYAH D. WHIDDEN

KADEN C. WOODY

GRADE 8 QUARTER 2

NELSON AGUILAR GUEVARA

OLIVIA D. BLACK

KAETLYN J. COOK

BRAXTON M. COONEY

LILLIAN H. CRIPPEN

AVONLEA F. FULLWOOD

CODY A. GAYDESKI

ALICE F. HAMMER **

SOFIA L. HULING **

KIMBERLY M. JERONIMO-PABLO

MADELINE I. KERR

KELLY M. MARTINEZ PABLO

ABEDAIN H. PABLO MENDOZA

HAILEY G. RONDEAU

ALONZO L. SALAZAR

