Forks Middle School Honor Roll Q2
Published 1:30 am Thursday, March 5, 2026
** DENOTES 4.0 GPA **
GRADE 5 QUARTER 2
KARSTEN J. ARMER
KEEGAN S. BAKER
TITAN J. BLEVINS
ETHAN E. CELUSTA **
JACQUELYNN CENDEJAS
VALERIA E. CENDEJAS-GUEVARA
EMBER C. CONDRY
AUBREY A. DILLEY
ALEXANDER R. ECHEITA **
ALMA G. FERREYRA CONTRERAS
SCOTTIE E. FLETCHER
WAVERLY G. FLETCHER
HAZEL G. GORBETT
ZION R. HAGANS-HAMILTON
NOLAN O. HUELSDONK
DREW R. JOHNSON
KORBEN R. MARCOZZI
WILLIAM A. MATIAS ORTIZ
MICAH M. MILLER JR
KAIRI D. OKAZAKI
DEIBIS B. PEREZ MARTIN
KALENA D. POLITTE
BRAXTON S. ROMBERG
HARPER M. SCHMITZ **
REED R. WEEKES
GRADE 6 QUARTER 2
AVALYNN H. BLEVINS
CALLIE A. BURNS
KENDRA N. CAMACHO
MARJORIE J. CORTEZ VAZQUEZ
HAYDEN S. DAVENPORT
SOPHIE J. DAVIS
JAY F. GAEDTKE
MARISOL GARCIA LOPEZ
GRACE HAMMER **
HOWARD G. HOSKINS
SAWYER A. HUGGINS
REAGAN A. HULL
NATHANIEL L. KERR
NEVAEH C. KONOPASKI-LOPEZ **
GABRIEL M. LEASK
VILMA N. MARTIN MENDOZA
EVA NICOLE H. NEWMAN
ANGELICA M. OROZCO
HENER A. PABLO CALMO
SNEHA C. PATEL
BJORN F. PETERSON
ANITA M. PILATTI
ALICE N. RASMUSSEN
KATHLEEN RESENDIZ
KAROLINA M. SALAZAR
KAILEY R. SALLEE
LOGAN A. SLOAN
WYATT J. STONEBREAKER
GRADE 7 QUARTER 2
WYATT C. BECHTOLD
HARPER A. BEUTLER
AMARILIS L. CALMO CRUZ
KINZIE L. DANIELS
COLTON R. DEVENNY
AUTUMN R. DOMINGUEZ
NORAH J. ENGES
ESTRELLA M. ESCALANTE HERNANDEZ
ORRYANNA M. GONZALEZ
MALCOLM G. HAGANS-HAMILTON
GAGE B. HAUGH
KA’TARRA-LEE J. JACKSON
ALEXANDRIA A. LEASK
ALEXANDRIA R. LOPEZ
ANA B. MARTIN LORENZO
DANY O. ORTIZ LORENZO
KITARA A. SCHMID
THOMAS C. SORENSEN
WAYLON E. THIEL
AALIYAH D. WHIDDEN
KADEN C. WOODY
GRADE 8 QUARTER 2
NELSON AGUILAR GUEVARA
OLIVIA D. BLACK
KAETLYN J. COOK
BRAXTON M. COONEY
LILLIAN H. CRIPPEN
AVONLEA F. FULLWOOD
CODY A. GAYDESKI
ALICE F. HAMMER **
SOFIA L. HULING **
KIMBERLY M. JERONIMO-PABLO
MADELINE I. KERR
KELLY M. MARTINEZ PABLO
ABEDAIN H. PABLO MENDOZA
HAILEY G. RONDEAU
ALONZO L. SALAZAR