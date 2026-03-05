SUNSET LANES
Published 1:30 am Thursday, March 5, 2026
Monday Trios
2/16: Mike Henderson 237, 552, Reece Blattner 200, 544, Barbara Darnell 163, 424, Lesa Walker-Wheeler 161, 444, Wheelers leads by 12.5 pts.
2/23: Mike Henderson 205, 577, Barbara Darnell 168, 427, Kaylee Charles 166, 451, Space Dust wins the 3rd Qtr by 0.5 pt.
Tuesday Doubles
2/17: Wade McCoy 247, 609, Chad Lamb 227, 573, Dean McCoy 216, 596, Simba Keen 152, 418, Whitehead’s leads by 1 pt.
2/24: Wade McCoy 247, 664, Dean McCoy 201, 541, Amy Neil 191, 451, Whitehead’s leads by 2 pts.
Thursday Quads
2/19: Ted Rasmussen 224, 623, Wade McCoy 210, Charles Gandy 201, Tiffany Ferro-Schmidt 187, 541, Kim Hallenbeck 166, 462, Nicole King 163, King Pins leads by 12 pts.
2/26: Matt Fultz 200, Jay Pearson 200, 520, Kim Hallenbeck 182, 480, Tiffany Ferro-Schmidt 179, 514, Terri Rasmussen 160, King Pins leads by 8 pts.
Friday Youth
2/13: Riker Johansen 95, 219, Liam Gaydeski 86, 188, Piper Gaydeski 80, 165, Bumpers: Charlotte Bogue 96, 249, Theo Johansen 95, 262, Turkeys leads by 5 pts.
2/20: Piper Gaydeski 78, 212, Riker Johansen 78, 212, Liam Gaydeski 74, 216, Bumpers: Charlotte Bogue 98, 258, Theo Johansen 74, 277, Turkeys wins the Winter Qtr by 2 pts! Congratulations Piper!