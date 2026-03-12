FHS Semester 1 Honor Roll
Published 1:30 am Thursday, March 12, 2026
PRINCIPAL
BICKLE, KOEN L.
CALDERON-WEED, PATRICIA
CLARK, CONNER R.
COOK, JULIANNE E.
EARLS, LEILEE L.
GAEDTKE, JUNE E.
HESTAND, SKYE
JEREZ GONZALEZ, ERIKA
JOHNSON, BAILEY E.
LEPPELL, KYLEE A.
MARTIN-MENDOZA, DEMA Y.
MARTINEZ, IZALYNN B.
MURPHY, MINDY L.
OWEN, LIBBY E.
PETROVICH, KINLEY N.
RAMIREZ-JERONIMO, ELIZABETH
RONDEAU, BROOKLYNN L.
SMITH, RAIMOND A.
THIEL, ADERA S.
WOODY, KENDYL N.
HIGH HONOR ROLL 3.5-3.99
AGUILAR GUEVARA, ARELI
AGUILAR GUEVARA, LISSET
BLAIR, BROOKELYNN Y.
BUCHMANN, BRIAN C.
CALMO RAMOS, ELSA CARINA
CAMACHO, KIMBERLY G.
CORNISH, KOLTON B.
DENT, MASON D.
FLETCHER, NATASHA L.
FOSTER, SAMANTHA L.
FRANCISCO MARCOS, PEDRO J.
GARCIA-VASQUEZ, ZOEY E.
GAYDESKI-ST. JOHN, CHLOE E.
HULL, KYLIE R.
HUNT, COLTON T.
JONES, ELLA R.
KOHOUT, HARMON V.
LOPEZ-RIVERA, SAMUEL
MARTINEZ, MISHEL
MCCRACKEN, BROCK R.
MILLER, LIAM D.
OLIVERA SOLANO, DIEGO
ORNELAS ARREOLA, KEVIN G.
PENN, AMARI T.
POPE, TRENTSTON L.
ROBERTS, KAYLEE G.
SALAZAR, BRIANA
SANDOVAL, JUSTIN O.
SLAUGHENHAUPT, DRAKE T.
SORENSEN, JOSIAH M.
STEFFEN, KINGSTON J.
TERLETTER, KAIDEN J.
THOMAS, TARYN M.
UNGER, LYNDON C.
WINDLE, BROOKLYN M.
HONOR ROLL 3.0-3.499
BELFORD, JAYDEN R.
BLACK, EDWIN M.
CALDERON, SOPHIA M.
CALMO CALMO, EDUARDO
CHAVIRA PAZ, ANDREA
CHAVIRA PAZ, ANGEL M.
CLARK, KATRINA R.
DAHL, LEUM A.
DESROSIERS, MARGARET-TIFFANY A.
DILLEY, AVERY L.
ESTRADA ELENA, ANGELA M.
FLETCHER, RYDER R.
FOSTER, NOAH G.
GARCIA LOPEZ, ABNER
GAYDESKI, NIKOLE A.
GAYDESKI, TANNON D.
GILLETT, BRADLY A.
GONZALEZ-AYALA, YOSGART D.
HELVEY, LANE D.
HERNANDEZ BELTRAN, JOANA I.
HUTTO, ABBIGAIL M.
JACKSON-CRUZ, SIMEONE G.
JAIME, DONNA M.
JOAQUIN PEDRO, LUIS
JOAQUIN PEDRO, SANTIAGO A.
KING, DANIKKA L.
LUNDBERG, JOCELYN R.
MARTIN PABLO, GLADIS R.
MAXWELL, CORBYN M.
NEEL, KAREE R.
PETROVICH, KYLIE R.
PROSE, TRENT A.
RESENDIZ, YAREL
REYES TORRES, MARIO B.
RIVERA BASTIDA, IVAN
ROBERTS, CONNER S.
RUIZ RAMIREZ, DEYVIS A.
SALAZAR, PEARL A.
VESSEY, JLYNN N.