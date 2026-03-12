Site Logo

FHS Semester 1 Honor Roll

Published 1:30 am Thursday, March 12, 2026

Submitted photo Students at Forks High School are officially more than halfway through the school year! Semester 1 grades were released in February, and 102 students earned a place on the Honor Roll — an outstanding accomplishment. To celebrate this milestone, students enjoyed pizza from Take N Bake, along with cookies and drinks. Each student also received a certificate and a commemorative pin in recognition of their hard work and dedication. Way to go, Spartans! Keep up the great work!

Submitted photo

Students at Forks High School are officially more than halfway through the school year! Semester 1 grades were released in February, and 102 students earned a place on the Honor Roll — an outstanding accomplishment.

To celebrate this milestone, students enjoyed pizza from Take N Bake, along with cookies and drinks. Each student also received a certificate and a commemorative pin in recognition of their hard work and dedication.

Way to go, Spartans! Keep up the great work!

PRINCIPAL

BICKLE, KOEN L.

CALDERON-WEED, PATRICIA

CLARK, CONNER R.

COOK, JULIANNE E.

EARLS, LEILEE L.

GAEDTKE, JUNE E.

HESTAND, SKYE

JEREZ GONZALEZ, ERIKA

JOHNSON, BAILEY E.

LEPPELL, KYLEE A.

MARTIN-MENDOZA, DEMA Y.

MARTINEZ, IZALYNN B.

MURPHY, MINDY L.

OWEN, LIBBY E.

PETROVICH, KINLEY N.

RAMIREZ-JERONIMO, ELIZABETH

RONDEAU, BROOKLYNN L.

SMITH, RAIMOND A.

THIEL, ADERA S.

WOODY, KENDYL N.

HIGH HONOR ROLL 3.5-3.99

AGUILAR GUEVARA, ARELI

AGUILAR GUEVARA, LISSET

BLAIR, BROOKELYNN Y.

BUCHMANN, BRIAN C.

CALMO RAMOS, ELSA CARINA

CAMACHO, KIMBERLY G.

CORNISH, KOLTON B.

DENT, MASON D.

FLETCHER, NATASHA L.

FOSTER, SAMANTHA L.

FRANCISCO MARCOS, PEDRO J.

GARCIA-VASQUEZ, ZOEY E.

GAYDESKI-ST. JOHN, CHLOE E.

HULL, KYLIE R.

HUNT, COLTON T.

JONES, ELLA R.

KOHOUT, HARMON V.

LOPEZ-RIVERA, SAMUEL

MARTINEZ, MISHEL

MCCRACKEN, BROCK R.

MILLER, LIAM D.

OLIVERA SOLANO, DIEGO

ORNELAS ARREOLA, KEVIN G.

PENN, AMARI T.

POPE, TRENTSTON L.

ROBERTS, KAYLEE G.

SALAZAR, BRIANA

SANDOVAL, JUSTIN O.

SLAUGHENHAUPT, DRAKE T.

SORENSEN, JOSIAH M.

STEFFEN, KINGSTON J.

TERLETTER, KAIDEN J.

THOMAS, TARYN M.

UNGER, LYNDON C.

WINDLE, BROOKLYN M.

HONOR ROLL 3.0-3.499

BELFORD, JAYDEN R.

BLACK, EDWIN M.

CALDERON, SOPHIA M.

CALMO CALMO, EDUARDO

CHAVIRA PAZ, ANDREA

CHAVIRA PAZ, ANGEL M.

CLARK, KATRINA R.

DAHL, LEUM A.

DESROSIERS, MARGARET-TIFFANY A.

DILLEY, AVERY L.

ESTRADA ELENA, ANGELA M.

FLETCHER, RYDER R.

FOSTER, NOAH G.

GARCIA LOPEZ, ABNER

GAYDESKI, NIKOLE A.

GAYDESKI, TANNON D.

GILLETT, BRADLY A.

GONZALEZ-AYALA, YOSGART D.

HELVEY, LANE D.

HERNANDEZ BELTRAN, JOANA I.

HUTTO, ABBIGAIL M.

JACKSON-CRUZ, SIMEONE G.

JAIME, DONNA M.

JOAQUIN PEDRO, LUIS

JOAQUIN PEDRO, SANTIAGO A.

KING, DANIKKA L.

LUNDBERG, JOCELYN R.

MARTIN PABLO, GLADIS R.

MAXWELL, CORBYN M.

NEEL, KAREE R.

PETROVICH, KYLIE R.

PROSE, TRENT A.

RESENDIZ, YAREL

REYES TORRES, MARIO B.

RIVERA BASTIDA, IVAN

ROBERTS, CONNER S.

RUIZ RAMIREZ, DEYVIS A.

SALAZAR, PEARL A.

VESSEY, JLYNN N.

You Might Like