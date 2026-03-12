Wset End 9-1-1 Calls – March 2 -8
Published 1:30 am Thursday, March 12, 2026
March 2
Traffic stop S. Forks Ave./G St., disturbance Cedar Ave., theft 950 S. Forks Ave., disturbance S. Forks Ave., 9-1-1 hangup G St., citizen contact E. E St., suspicious activity S. Forks Ave., harassment Calawah Way, citizen contact E. Division St., alarm S. Forks Ave., citizen contact S. Forks Ave., traffic stop Beaver, traffic stop Hwy 101/Salmon Dr., 9-1-1 hangup Huckleberry Ln., overdue person 6th Ave., citizen contact Founders Way.
March 3
Policing Elderberry Ave., trespass Thimbleberry, disturbance Ackerly St., fraud Sportsman’s Club Rd., citizen contact Bogachiel Way, civil Hwy 101 N., 9-1-1 misdial Founders Way, harassment Bogachiel Way.
March 4
Citizen assist S. Forks Ave., traffic hazard Russell Rd., civil Elk Corner Rd., citizen assist Sekiu, abandoned vehicle La Push, civil E. Division St., parking complaint Clallam Bay, policing La Push, boat patrol Quillayute River, civil Goodman Mainline, citizen assist E. Division St., civil Clallam Bay, sex offender monitoring Forks, sex offender monitoring Sekiu, citizen contact Forks Transit Center.
March 5
Warrant attempt Sherwood Forest, suspicious activity E. E St., civil Beaver, patrol request E. E St., boat patrol, civil Dickey Ln., civil E. Division St., sex offender monitoring Sekiu, fraud S. Forks Ave., stray animal Page Rd., harassment Ford Park, suspicious activity Blackberry Ave., 9-1-1 hangup Elderberry Ave.
March 6
Citizen assist Forks Transit Cntr., suicide threats, sex offender monitoring Forks, fraud La Push, trespass Forks Transit Cntr., suspicious activity La Push, civil Sekiu, lost property N. Forks Ave., noise complaint N. Forks Ave.
March 7
Medical Lupine, parking complaint N. Forks Ave., building check E. E St., building check La Push, traffic stop La Push, elude S. Forks Ave., suspicious activity Bogachiel St. Clallam Bay, citizen contact S. Forks Ave.
March 8
Medical Elk Valley Rd., sex offender monitoring Neah Bay, 9-1-1 hangup Sekiu, trespass Russell Rd., theft 950 S. Forks Ave., trespass S. Forks Ave., traffic collision Clallam Bay, runaway, medical E. Division St., sex offender monitoring Forks, chimney fire Calawah Way.