FHS 1st Term Honor Roll

Published 1:30 am Thursday, November 27, 2025

One hundred one students at Forks High School celebrated their academic success by earning a 3.0 – 4.0 GPA for the first term. They were recognized with certificates and treats in celebration of their hard work and achievement! Congratulations to all our outstanding scholars!

Principal Award 4.0

BAILEY E. JOHNSON

BROOKLYNN L. RONDEAU

CARLEE A. BARKER

CASSANDRA N. ERNST

DEMA Y. MARTIN-MENDOZA

ELIZABETH RAMIREZ-JERONIMO

ERIKA JEREZ GONZALEZ

JUNE E. GAEDTKE

KENDYL N. WOODY

KINLEY N. PETROVICH

KOLTON B. CORNISH

KYLEE A. LEPPELL

LEILEE L. EARLS

LIBBY E. OWEN

LYNDON C. UNGER

PATRICIA CALDERON-WEED

SKYE HESTAND

SKYLAR D. ASHUE

High Honor Roll 3.99-3.5

ADERA S. THIEL

AMARI T. PENN

ANGEL M. CHAVIRA PAZ

ANGELA M. ESTRADA ELENA

ARELI AGUILAR GUEVARA

BRIAN C. BUCHMANN

BRIANA SALAZAR

BROCK R. MCCRACKEN

BROOKELYNN Y. BLAIR

BROOKLYN M. WINDLE

CHLOE E. GAYDESKI-ST JOHN

CONNER R. CLARK

DIEGO CENDEJAS MONTOYA

DIEGO OLIVERA SOLANO

DRAKE T. SLAUGHENHAUPT

ELI M. PRESTEGARD

ELLA R. JONES

ELSA CARINA CALMO RAMOS

HARMON V. KOHOUT

IVAN RIVERA BASTIDA

IZALYNN B. MARTINEZ

JOANA I. HERNANDEZ BELTRAN

JOSIAH M. SORENSEN

JULIANNE E. COOK

JUSTIN O. SANDOVAL

KAIDEN J. TERLETTER

KATELIN R. MCNAB

KEVIN G. ORNELAS ARREOLA

KIMBERLY G. CAMACHO

KINGSTON J. STEFFEN

KOEN L. BICKLE

KYLIE R. HULL

LIAM D. MILLER

LISSET AGUILAR GUEVARA

LUIS JOAQUIN PEDRO

MASON D. DENT

MISHEL MARTINEZ

NATASHA L. FLETCHER

NOAH G. FOSTER

PEDRO J. FRANCISCO MARCOS

SAMANTHA L. FOSTER

SAMUEL LOPEZ-RIVERA

TARYN M. THOMAS

ZOEY E. GARCIA-VAZQUEZ

Honor Roll 3.499-3.0

ABBIGAIL M. HUTTO

ABNER GARCIA LOPEZ

ANDREA CHAVIRA PAZ

ARIANA DAVILA-CORONA

AVERY L. DILLEY

BERNABE CALMO CARRILLO

BRADLY A. GILLETT

CARSON M. HUNT

COLTON T. HUNT

CORBYN M. MAXWELL

CORDEL S. HOREJSI

DANIKKA L. KING

DARINEL GARCIA-LOPEZ

DESTINY L. WALLACE

DEYVIS A. RUIZ RAMIREZ

EDWIN M. BLACK

GLADIS R. MARTIN PABLO

HAILEY A. HESTAND

JAYDEN R. BELFORD

JLYNN N. VESSEY

JOCELYN R. LUNDBERG

KATRINA R. CLARK

KAYLEE G. ROBERTS

KYLIE R. PETROVICH

LANE D. HELVEY

MARGARET-TIFFANY A. DESROSIERS

MARIO B. REYES TORRES

NIKOLE A. GAYDESKI

PEARL A. SALAZAR

RICARDO Y. GARCIA-APARICIO

ROMELIA CALMO CALMO

ROYER V. PABLO-LOPEZ

RYDER R. FLETCHER

SOPHIA M. CALDERON

TANNON D. GAYDESKI

TRENT A. PROSE

TRENTSTON L. POPE

YAREL RESENDIZ

YOSGART D. GONZALEZ-AYALA

