FHS 1st Term Honor Roll
Published 1:30 am Thursday, November 27, 2025
Principal Award 4.0
BAILEY E. JOHNSON
BROOKLYNN L. RONDEAU
CARLEE A. BARKER
CASSANDRA N. ERNST
DEMA Y. MARTIN-MENDOZA
ELIZABETH RAMIREZ-JERONIMO
ERIKA JEREZ GONZALEZ
JUNE E. GAEDTKE
KENDYL N. WOODY
KINLEY N. PETROVICH
KOLTON B. CORNISH
KYLEE A. LEPPELL
LEILEE L. EARLS
LIBBY E. OWEN
LYNDON C. UNGER
PATRICIA CALDERON-WEED
SKYE HESTAND
SKYLAR D. ASHUE
High Honor Roll 3.99-3.5
ADERA S. THIEL
AMARI T. PENN
ANGEL M. CHAVIRA PAZ
ANGELA M. ESTRADA ELENA
ARELI AGUILAR GUEVARA
BRIAN C. BUCHMANN
BRIANA SALAZAR
BROCK R. MCCRACKEN
BROOKELYNN Y. BLAIR
BROOKLYN M. WINDLE
CHLOE E. GAYDESKI-ST JOHN
CONNER R. CLARK
DIEGO CENDEJAS MONTOYA
DIEGO OLIVERA SOLANO
DRAKE T. SLAUGHENHAUPT
ELI M. PRESTEGARD
ELLA R. JONES
ELSA CARINA CALMO RAMOS
HARMON V. KOHOUT
IVAN RIVERA BASTIDA
IZALYNN B. MARTINEZ
JOANA I. HERNANDEZ BELTRAN
JOSIAH M. SORENSEN
JULIANNE E. COOK
JUSTIN O. SANDOVAL
KAIDEN J. TERLETTER
KATELIN R. MCNAB
KEVIN G. ORNELAS ARREOLA
KIMBERLY G. CAMACHO
KINGSTON J. STEFFEN
KOEN L. BICKLE
KYLIE R. HULL
LIAM D. MILLER
LISSET AGUILAR GUEVARA
LUIS JOAQUIN PEDRO
MASON D. DENT
MISHEL MARTINEZ
NATASHA L. FLETCHER
NOAH G. FOSTER
PEDRO J. FRANCISCO MARCOS
SAMANTHA L. FOSTER
SAMUEL LOPEZ-RIVERA
TARYN M. THOMAS
ZOEY E. GARCIA-VAZQUEZ
Honor Roll 3.499-3.0
ABBIGAIL M. HUTTO
ABNER GARCIA LOPEZ
ANDREA CHAVIRA PAZ
ARIANA DAVILA-CORONA
AVERY L. DILLEY
BERNABE CALMO CARRILLO
BRADLY A. GILLETT
CARSON M. HUNT
COLTON T. HUNT
CORBYN M. MAXWELL
CORDEL S. HOREJSI
DANIKKA L. KING
DARINEL GARCIA-LOPEZ
DESTINY L. WALLACE
DEYVIS A. RUIZ RAMIREZ
EDWIN M. BLACK
GLADIS R. MARTIN PABLO
HAILEY A. HESTAND
JAYDEN R. BELFORD
JLYNN N. VESSEY
JOCELYN R. LUNDBERG
KATRINA R. CLARK
KAYLEE G. ROBERTS
KYLIE R. PETROVICH
LANE D. HELVEY
MARGARET-TIFFANY A. DESROSIERS
MARIO B. REYES TORRES
NIKOLE A. GAYDESKI
PEARL A. SALAZAR
RICARDO Y. GARCIA-APARICIO
ROMELIA CALMO CALMO
ROYER V. PABLO-LOPEZ
RYDER R. FLETCHER
SOPHIA M. CALDERON
TANNON D. GAYDESKI
TRENT A. PROSE
TRENTSTON L. POPE
YAREL RESENDIZ
YOSGART D. GONZALEZ-AYALA