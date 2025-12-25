Letters to Santa
Published 1:30 am Thursday, December 25, 2025
Forks Community Preschool Santa Letters Morning Class
Dear Santa, I want makeup, your friend Frith
Dear Santa, I want presents. Your friend Emma
Dear Santa, I want some Barbies and a new baby doll with a baby bed. Your friend, Kaelan
Dear Santa, me and Harper, want a computer and all the toys, your friend Haiden
Dear Santa, I want a truck a new car and a mac. Your friend Hugo
Dear Santa, I want presents. Your friend Waylon B.
Dear Santa, I want a Woody toy in a book about dinosaurs. A dinosaur toy and a present.Your friend Caden
Dear Santa, I would like a saw for Christmas and a tow truck. Your friend Rhett
Dear Santa, I would like some plado for Christmas.Your friend Aurora
Dear Santa, I want a Santa car, and I want a princess dress. Your friend Julia
Dear Santa, I want a baby doll and nail polish and makeup. Your friend Amara M
Dear Santa, I want presents. I want a purple bike that has handlebars and that are purple. I also would like it with a ring bell, like my other one. That’s it, your friend, Myra
Dear Santa, I want presents and a slide that goes around like the tube and a tube that goes down with three frogs and two buttons that push the buttons, your friend Aven
Forks Community Preschool Santa Letters Afternoon Class
Dear Santa, I would like a baking set and a new electric hoverboard car and a football set and a football for my football set up a cake baking set and some play-dough, a nerf gun and a fake missile gun, an electric toy gun. That’s all? No, that’s not all yet another baking set and a tablet. No, not a tablet, but a reindeer Set. Your friend Caleb
Dear Santa, I want it like a football boy that plays football. And I want a basketball girl that plays basketball with all the stuff, and I want a Santa toy, a bendible dot Barbie that has a house like a huge Barbie house. Your friend Etta Mae
Deer Santa, I want a punching guy. Your friend Revvyn
Dear Santa, get me presents and toys. Um, a truck and monster trucks too, your friend Trevor
Dear Santa, I want a new monster truck. Your friend Zayden
Dear Santa, I want a baby and baby bottles and a crib and baby wants a blanket, a pillow and clothes. Your friend Luke
Dear Santa, I want a dirt bike and a new tablet. Your friend Adam
Dear Santa, I would like a baby doll with a baby set up to go with it. Your friend Aria
Dear Santa, can I have a toy? I am trying to think, uh, a big paw patrol tower thats it, plus two toy helicopters. Your friend Wesley
Dear Santa, I want for Christmas A. Go cart and a dirt bike and a motorcycle. Also APS 5 I told my mom to get me AP. S five when I am six but now I won’t need to. Your friend Jason
Dear Santa, I want a tractor for Christmas.Just a tractor your friend Waylon
DEAR SANTA, I WANT A TOY HELICOPTER. YOUR FRIEND ANDRES
Dear Santa, I want a logging set with a shop truck and log loaders. That’s it, your friend Brooks