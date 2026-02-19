FHS 2nd Term Honor Roll
Published 1:30 am Thursday, February 19, 2026
PRINCIPAL AWARD 4.0
ADERA S. THIEL
BAILEY E. JOHNSON
BROOKLYNN L. RONDEAU
CONNER R. CLARK
DEMA Y. MARTIN-MENDOZA
ERIKA JEREZ GONZALEZ
IZALYNN B. MARTINEZ
JULIANNE E. COOK
JUNE E. GAEDTKE
KENDYL N. WOODY
KIMBERLY G. CAMACHO
KINLEY N. PETROVICH
KOEN L. BICKLE
KYLEE A. LEPPELL
LEILEE L. EARLS
LIBBY E. OWEN
MINDY L. MURPHY
PATRICIA CALDERON-WEED
RAIMOND A. SMITH
SKYE HESTAND
TRENTSTON L. POPE
HIGH HONOR ROLL 3.99-3.5
ABBIGAIL M. HUTTO
AMARI T. PENN
ARELI AGUILAR GUEVARA
BRIAN C. BUCHMANN
BROCK R. MCCRACKEN
BROOKELYNN Y. BLAIR
CHLOE E. GAYDESKI-ST. JOHN
COLTON T. HUNT
CONNER S. ROBERTS
DIEGO OLIVERA SOLANO
DRAKE T. SLAUGHENHAUPT
ELIZABETH RAMIREZ-JERONIMO
ELLA R. JONES
ELSA CARINA CALMO RAMOS
HARMON V. KOHOUT
JOANA I. HERNANDEZ BELTRAN
JOSIAH M. SORENSEN
JUSTIN O. SANDOVAL
KAIDEN J. TERLETTER
KAYLEE G. ROBERTS
KINGSTON J. STEFFEN
KOLTON B. CORNISH
KYLIE R. HULL
LIAM D. MILLER
LISSET AGUILAR GUEVARA
LUIS JOAQUIN PEDRO
LYNDON C. UNGER
MISHEL MARTINEZ
NATASHA L. FLETCHER
NIKOLE A. GAYDESKI
PEDRO J. FRANCISCO MARCOS
SAMANTHA L. FOSTER
SANTIAGO A. JOAQUIN PEDRO
TANNON D. GAYDESKI
TARYN M. THOMAS
HONOR ROLL 3.49-3.0
ABNER GARCIA LOPEZ
ANGEL M. CHAVIRA PAZ
ANGELA M. ESTRADA ELENA
AVERY L. DILLEY
BRADLY A. GILLETT
BRENNA RIGGAN
BRET ELLIS
BRIANA SALAZAR
BROOKLYN M. WINDLE
CAMERON CHAPMAN
CARLEE BARKER
CASSANDRA ERNST
DANIKKA L. KING
DONNA M. JAIME
EDUARDO CALMO CALMO
EDWIN M. BLACK
GLADIS R. MARTIN PABLO
IVAN RIVERA BASTIDA
JAYDEN R. BELFORD
JOCELYN R. LUNDBERG
KAREE R. NEEL
KATRINA R. CLARK
KEVIN G. ORNELAS ARREOLA
KYLIE R. PETROVICH
LANE D. HELVEY
LESLI M. CALMO-ORDONEZ
LEUM A. DAHL
LYRIC K. NEEL
MARGARET-TIFFANY A. DESROSIERS
MASON D. DENT
MICHAEL SHELTON-GARIBAY
NOAH G. FOSTER
PEARL A. SALAZAR
RYDER R. FLETCHER
SAMUEL LOPEZ-RIVERA
SIMEONE G. JACKSON-CRUZ
SKYLAR ASHUE
SOPHIA M. CALDERON
TRENT A. PROSE
YAREL RESENDIZ
YOSGART D. GONZALEZ-AYALA
ZOEY E. GARCIA-VASQUEZ