FHS 2nd Term Honor Roll

Published 1:30 am Thursday, February 19, 2026

Submitted photo Congratulations to the Term 2 Honor Roll students! These outstanding students were recognized and celebrated last Thursday in the Commons at Forks High School. Each student received a certificate of achievement and enjoyed treats in honor of their hard work and academic success. “We are proud of your dedication and commitment—way to go, Spartans!”

PRINCIPAL AWARD 4.0

ADERA S. THIEL

BAILEY E. JOHNSON

BROOKLYNN L. RONDEAU

CONNER R. CLARK

DEMA Y. MARTIN-MENDOZA

ERIKA JEREZ GONZALEZ

IZALYNN B. MARTINEZ

JULIANNE E. COOK

JUNE E. GAEDTKE

KENDYL N. WOODY

KIMBERLY G. CAMACHO

KINLEY N. PETROVICH

KOEN L. BICKLE

KYLEE A. LEPPELL

LEILEE L. EARLS

LIBBY E. OWEN

MINDY L. MURPHY

PATRICIA CALDERON-WEED

RAIMOND A. SMITH

SKYE HESTAND

TRENTSTON L. POPE

HIGH HONOR ROLL 3.99-3.5

ABBIGAIL M. HUTTO

AMARI T. PENN

ARELI AGUILAR GUEVARA

BRIAN C. BUCHMANN

BROCK R. MCCRACKEN

BROOKELYNN Y. BLAIR

CHLOE E. GAYDESKI-ST. JOHN

COLTON T. HUNT

CONNER S. ROBERTS

DIEGO OLIVERA SOLANO

DRAKE T. SLAUGHENHAUPT

ELIZABETH RAMIREZ-JERONIMO

ELLA R. JONES

ELSA CARINA CALMO RAMOS

HARMON V. KOHOUT

JOANA I. HERNANDEZ BELTRAN

JOSIAH M. SORENSEN

JUSTIN O. SANDOVAL

KAIDEN J. TERLETTER

KAYLEE G. ROBERTS

KINGSTON J. STEFFEN

KOLTON B. CORNISH

KYLIE R. HULL

LIAM D. MILLER

LISSET AGUILAR GUEVARA

LUIS JOAQUIN PEDRO

LYNDON C. UNGER

MISHEL MARTINEZ

NATASHA L. FLETCHER

NIKOLE A. GAYDESKI

PEDRO J. FRANCISCO MARCOS

SAMANTHA L. FOSTER

SANTIAGO A. JOAQUIN PEDRO

TANNON D. GAYDESKI

TARYN M. THOMAS

HONOR ROLL 3.49-3.0

ABNER GARCIA LOPEZ

ANGEL M. CHAVIRA PAZ

ANGELA M. ESTRADA ELENA

AVERY L. DILLEY

BRADLY A. GILLETT

BRENNA RIGGAN

BRET ELLIS

BRIANA SALAZAR

BROOKLYN M. WINDLE

CAMERON CHAPMAN

CARLEE BARKER

CASSANDRA ERNST

DANIKKA L. KING

DONNA M. JAIME

EDUARDO CALMO CALMO

EDWIN M. BLACK

GLADIS R. MARTIN PABLO

IVAN RIVERA BASTIDA

JAYDEN R. BELFORD

JOCELYN R. LUNDBERG

KAREE R. NEEL

KATRINA R. CLARK

KEVIN G. ORNELAS ARREOLA

KYLIE R. PETROVICH

LANE D. HELVEY

LESLI M. CALMO-ORDONEZ

LEUM A. DAHL

LYRIC K. NEEL

MARGARET-TIFFANY A. DESROSIERS

MASON D. DENT

MICHAEL SHELTON-GARIBAY

NOAH G. FOSTER

PEARL A. SALAZAR

RYDER R. FLETCHER

SAMUEL LOPEZ-RIVERA

SIMEONE G. JACKSON-CRUZ

SKYLAR ASHUE

SOPHIA M. CALDERON

TRENT A. PROSE

YAREL RESENDIZ

YOSGART D. GONZALEZ-AYALA

ZOEY E. GARCIA-VASQUEZ

