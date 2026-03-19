Sunset Lanes
Published 1:30 am Thursday, March 19, 2026
High scores
Monday Trios
3/2: Wade McCoy 249, 610, Mike Henderson 216, 589, Lesa Walker-Wheeler 167, 407, Barbara Darnell 432, Mike’s Lawn Care leads by 7 pts.
3/9: Mike Henderson 204, 574, Barbara Darnell 175, 462, Mike’s Lawncare leads by 5 pts.
Tuesday Doubles
3/3: Dean McCoy 257, 615, Wade McCoy 237, 680, Chad Lamb 209, 603, Amy Neil 180, 499, Austen Dooley 161, 433, Taco Tuesdays leads by 8 pts.
3/10: Wade McCoy 227, 588, Chad Lamb 211, Dean McCoy 202, 569, Nicole King 162, 434, Taco Tuesdays leads by 12 pts.
Thursday Quads
3/5: Charles Gandy 213, 588, Ernie Penn 211, Tina Joseph 170, 423, Gutter Kings leads by 6.5 pts.
3/12: Mike Henderson 246, 630, Ernie Penn 217, 568, Wade McCoy 213, Tina Joseph 177, 463, Tiffany Ferro-Schmidt 169, 491, Gutter Kings win the 3rd Qtr by 21.5 pts.
Friday Youth
3/6: Ellisyn Sedgwick 120, 299, Riker Johansen 115, 272, Drake Slaughenhaupt 115, 331, CJ Sedgwick 99, 262, Sarin Prociw 87, 235, Ronon Prociw 79, 184, Tyson Cherry 69, 176, Bumpers: Theo Johansen 105, 287, Charlotte Bogue 78, 227, Scorpions lead by 1 pt.
Monte Carlo
3/7: Regular Game 1: Dean McCoy 222, Jay Pearson 172, Nicole King 159, Jen Schwenker 156.
No Splits Game 2: Ernie Penn 216, Ted Rasmussen 214, Carrie Simons 175, Tiffany Ferro-Schmidt 169.
No Taps Game 3: Chad Lamb 231, Clint Simons 207, Terri Rasmussen 238, Nicole King 234.
High Series: Dean McCoy 566, Chad Lamb 566, Ted Rasmussen 565, Amy Keen 504, Terri Rasmussen 502, Nicole King 500.
Big Winner was Ernie Penn!
Bowlers of the Month
Feb. Roll-off
3/13: Mike Henderson 759, Seth Johnson 730, Nicole King 712, Shannon Solson 701, Simba Keen 688, Marshall Petrovich 686, Maggie Whitehead 660, Cody Sutton 644.